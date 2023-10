Nécrologie: Décès de Mr Talla Faye, Ancien IEF de Thiès Ville

Avis de Décès

À la communauté thiessoise,

C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous vous annonçons le décès de Mr Talla Faye, ancien Inspecteur de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Thiès ville.

Mr Talla Faye a servi avec dévouement, passion et intégrité la communauté éducative de Thiès pendant de nombreuses années. Sa contribution à l'éducation, son engagement envers la jeunesse et son dévouement à la cause éducative ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur de nombreux Thiessois.

Il était non seulement un pilier de l'éducation à Thiès, mais aussi un homme de valeurs, de principes et d'éthique. Sa disparition est une grande perte pour la communauté éducative et pour la ville de Thiès dans son ensemble.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses collègues et à tous ceux qui l'ont connu et apprécié. Nous partageons votre douleur et sommes de tout cœur avec vous en ces moments difficiles.

Des cérémonies commémoratives seront organisées en son honneur. Les détails vous seront communiqués ultérieurement.

Nous vous invitons à vous unir à nous dans la prière pour le repos de son âme et pour que le Tout-Puissant lui accorde une place parmi les bienheureux.

Que son âme repose en paix.