Nécrologie : Décès de Moumy seck femme de Bougane Gueye Dany et sœur de Waly seck

La mort vient de frapper à la porte du monde des célébrités avec le décès brutal de Moumy Seck, sœur du chanteur Wally Seck et femme du patron du groupe D-medias. Nous venons d’apprendre le décès de cette personnalité qui est très loin des projecteurs, mais bien connue dans monde des célébrités. La défunte femme du patron de presse et candidat à la candidature à la prochaine élection présidentielle, Bougane Gueye Dany, est décédé après une longue maladie. Thiès info présente ses condoléances à sa famille, à Wally Ballago Seck particulièrement et au leader du mouvement « Guem Sa Bopp ».