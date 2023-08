Navétane à Thiès: Abdoulaye Dièye équipe les 95 Asc de la ville

Le Directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), Abdoulaye Dièye, n'a pas lésiné sur les moyens pour soutenir les Associations sportives et culturelles (Asc) de la cité du rail. En effet, il a effectué, hier, sa traditionnelle remise d'équipements de sports aux 95 Asc de la localité.



En présence des membres du mouvement politique "Siggi Jotna", des férus du ballon rond, des acteurs sportifs, des responsables de chacune des Asc ont reçu des mains de Abdoulaye Dièye un jeu d'équipements ( maillots, culottes, bas) , un ballon et une enveloppe de 100 000 F CFA. Sur ce, il a débloqué une enveloppe de 25 millions F CFA pour apporter son soutien aux acteurs du football local. Dans la foulée, le responsable politique de la mouvance présidentielle a invité tous les leaders politiques de Thiès à soutenir la jeunesse de la cité du rail, notamment celle sportive.



"Le Président Macky Sall a fait beaucoup d'efforts pour le développement du football au Sénégal. Il a construit beaucoup d'infrastructures sportives dont le stade de norme internationale à Diamniadio", dit - il avec fierté. il ajoute : "Nous devons accompagner le football à la base. je mettrai à la disposition des jeunes 3000 billets et des cars pour la grande finale de la Coupe du Sénégal qui se tiendra dimanche 27 août au Stade Abdoulaye Wade".

Malick Sarr Gueye et Julbert Mendy