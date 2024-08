Mpox (Variole du Singe) : Le Sénégal Active son Centre des Opérations d'Urgence Sanitaire

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a activé le Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS) suite à la déclaration d'urgence de santé publique de portée internationale concernant le Mpox, aussi connu sous le nom de variole du singe.



Cette décision fait suite aux recommandations du Comité national de gestion des épidémies, qui s’est réuni le 19 août 2024, et prend en compte la situation épidémiologique du Mpox en Afrique. Selon un communiqué reçu par l'APS, le COUS est activé au niveau 3, un niveau jugé faible pour l’instant.



L'objectif de cette activation est de renforcer les mesures de prévention et de contrôle pour protéger la population et limiter la propagation du virus, souligne le MSAS.



Le Dr Boly Diop, médecin-chef de la division surveillance et riposte vaccinale à la Direction de la prévention, a été désigné comme gestionnaire de l’incident. Il est chargé, avec son équipe, de préparer et de mettre en œuvre le plan de riposte du MSAS contre le Mpox.



Le 14 août dernier, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré le Mpox une urgence de santé publique de portée internationale, ce qui a conduit le ministère de la Santé et de l’Action sociale à annoncer une série de mesures pour faire face à cette épidémie.



---

aps