Miracle à Ouganda : une femme âgée de 70 ans donne naissance à des jumeaux

« C’est un exploit extraordinaire que de donner naissance à des jumeaux » pour une mère de 70 ans, a déclaré le Dr Sali à l’AFP. La mère, Safina Namukwaya, a décrit la naissance des jumeaux, un garçon et une fille, survenue mercredi, comme un « miracle ». La septuagénaire et les bébés sont en bonne santé et restent en observation dans un établissement de la capitale Kampala, a ajouté le Dr Sali. Safina Namukwaya, habitant normalement dans la campagne de Masaka, à environ 120 kilomètres à l’ouest de la capitale, avait déjà donné naissance à une fille il y a trois ans, après avoir été stigmatisée comme une « femme maudite » en raison de son incapacité à avoir des enfants par le passé. Avec son premier mari décédé en 1992, elle n’avait pas eu d’enfant. Son compagnon actuel, rencontré en 1996, n’a cependant pas assisté à l’accouchement, ce qui a attristé Safina Namukwaya. Elle a spéculé sur le fait qu’il pourrait ne pas être heureux de l’arrivée des jumeaux en raison des responsabilités accrues.