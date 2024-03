Mimi Touré se réjouit de la journée électorale et appelle à un choix présidentiel libre

Après avoir voté au centre El Hadj Seck Faye, Mimi Touré a souligné l'importance de la journée électorale, la qualifiant de doublement significative. Elle a rappelé le combat des démocrates et du peuple sénégalais pour parvenir à cette élection, soulignant les sacrifices consentis, y compris ceux ayant perdu leur vie.Elle a exprimé sa satisfaction que l'élection se tienne finalement après les manifestations et les pertes humaines précédentes. Elle a appelé à éviter de telles situations à l'avenir et à embrasser le débat démocratique.En tant que superviseure générale de campagne de la coalition Diomaye-Président, elle s'est félicitée de la tenue des élections et a rendu hommage à ceux qui ont perdu la vie dans le processus. Elle a exprimé sa confiance que le Sénégal sortira de cette élection en tant que nation démocratique respectée dans le monde entier.Elle a également encouragé les citoyens à exercer leur droit de vote librement pour choisir leur futur président de la République."