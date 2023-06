Menaces sécuritaires et extrémisme : « Macky et son Gouvernement sont conscients », PM

A l’occasion de la célébration de la Tabaski jeudi d’une majorité des musulmans du Sénégal, le Premier ministre, qui a représenté le chef de l’Etat à la Grande mosquée de Dakar, a mis en exergue, entre autres, la défense de la République contre toutes sortes de menaces.

Amadou Bâ a transmis le message du président de la République en pèlerinage à La Mecque. Il a rendu grâce à Allah, « prié pour la paix, l’unité et la concorde, mettant l’intérêt du Sénégal au dessus de toute considération ».

Le Premier ministre a aussi souligné que le président Macky Sall et son gouvernement sont « conscients des enjeux et défis de l’heure, au regard des menaces sécuritaires mais aussi des dangers de l’extrémisme radical qui cherchent à anéantir les fondements de l’Etat et s’attaquer au modèle religieux pacifique du Sénégal pour nous imposer des idéologies et des pratiques qui ont produit ailleurs que violence et chaos ».

Aussi a t-il demandé le plaidoyer et les prières des guides religieux afin de sauvegarder cet élan d’unité et ce consensus autour de l’apaisement de l’espace politique.

» C’est dans une paix véritable, « Jamm diou mat seuk », que l’on peut bâtir une nation prospère, travailler dans la joie améliorer les conditions de vie des Sénégalais », a t-il ajouté. Senego