Mbour: du chanvre indien et des faux médicaments incinérés par la douane

Les brigades maritimes de Mbour et de Joal de la subdivision des douanes du littoral Sud ont incinéré, jeudi 29 février, au dépotoir de Gandigal, village niché dans la commune de Malicounda , dans le département de Mbour, cinq (5) tonnes de faux médicaments et presque quatre (4) c'est - à - dire 3, 160 tonnes de chanvre indien d'une valeur totale de 1 080 293 000 F Cfa.



Interrogé par la presse sur ces produits prohibés et dangereux sur la santé des populations, le commandant Khaly Sow, responsable de la subdivision littorale Sud de la douane dit que "ces produits prohibés constituent, sans l'ombre d'un doute, un fléau pour notre pays".



Ces produits incinérés sont répartis comme suit : cinq tonnes de faux médicaments estimées à 764 293 000 F Cfa et trois tonnes et plus de chanvre indien qui s'élèvent à 316 000 000 F Cfa.



A travers cette importante saisie, les services déconcentrés de la douane dans le département de Mbour comptent renforcer davantage la surveillance dans les frontières maritimes et terrestres qui couvrent la Petite Côte afin de mieux appréhender les malfaiteurs qui s'activent dans cette activité illicite et dangereuse dans la nature humaine.