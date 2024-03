Match amical Sénégal-Bénin : Les points à retenir avant la rencontre

En ce mois de mars, l'équipe nationale du Sénégal est confrontée à des défis majeurs. Quatre joueurs clés des Lions (Ismaïla Sarr, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Arouna Sanganté et Pape Gueye) ont été contraints de quitter le rassemblement en raison de blessures. Cependant, de jeunes talents émergent, comme Mickayil Faye du FC Barcelone, qui a marqué un but splendide lors de la victoire amicale contre le Gabon (3-0), et Seydou Sano d'Al Gharafa. Ces deux joueurs, âgés de 19 ans, incarnent l'avenir prometteur de l'équipe nationale.



L'apparition d'Habib Diarra, ancien espoir international français, et l'éventuelle titularisation de jeunes comme Sadio Mané et Amara Diouf, âgé de seulement 15 ans, apportent un dynamisme nouveau à l'équipe dirigée par Aliou Cissé.



Malgré leur absence aux deux dernières CAN, l'équipe du Bénin pourrait poser des défis de taille aux Lions. Sous la direction de Gernot Rohr, elle a tenu en échec la Côte d'Ivoire (2-2), championne d'Afrique en titre, grâce à un doublé de Junior Olaitan. Cette performance impressionnante montre que les Écureuils sont prêts à se battre contre le Sénégal. Une rencontre excitante s'annonce !"