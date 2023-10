Match amical: Le Sénégal et le Cameroun vont jouer ce lundi en France

Le Sénégal et le Cameroun vont jouer un match amical international, aujourd'hui, à Lens (France), ce duel étant la 16e confrontation des deux équipes depuis leur première rencontre aux jeux de l’Amitié, en 1963, à Dakar. Les deux équipes se sont rencontrées 15 fois : six matchs amicaux, quatre rencontres pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), trois pour les phases finales de la CAN (1990, 1992 et 2017) et deux autres pour les qualifications des Jeux olympiques de Munich (1972). Les joueurs du Cameroun se sont imposés sept fois, les Lions du Sénégal ayant obtenu quatre victoires. Quatre rencontres des deux équipes se sont soldées par un nul. Ces deux équipes sont tombées dans le même groupe de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Ce face à face sera donc le lancement de la prochaine coupe d'Afrique