Manifestations à Thiès : Sept des 18 interpellés espèrent une clémence judiciaire

Lundi dernier, sept des 18 personnes arrêtées lors des récentes manifestations du 9 février 2024 à Thiès ont comparu devant le Tribunal de grande instance. Leur sort sera décidé le 26 février prochain, tandis que le reste du groupe comparaitra mercredi. Le ministère public a requis la relaxe pour cinq individus, dont B Cissokho, A Diawara, G Sadio, O Cissé, et S S Ndiaye, tandis qu'un mois de prison avec sursis a été demandé pour O Guèye et I Dieng.



Lors d'un récent point de presse, les responsables du mouvement "Aar sunu élection/Thiès" ont exigé la libération de tous les détenus politiques à travers le pays, appelant à la résistance contre la forfaiture et la dictature pour que la justice prévale. Ils ont également appelé la communauté internationale à exercer une pression sur les dirigeants qu'ils qualifient d'apprentis dictateurs, soulignant les enjeux de la situation actuelle.