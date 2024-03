Mame Boye Diao promet de faire de Fatick un pôle économique et touristique pour l'emploi des jeunes

Lors de son rassemblement à Fatick, le candidat à l'élection présidentielle, Mame Boye Diao, s'est engagé à transformer la région en un pôle économique et touristique majeur, offrant ainsi des opportunités d'emploi aux jeunes locaux.



Il a souligné le potentiel exceptionnel de Fatick en matière d'agriculture et de tourisme, mettant en avant les localités de Toubacouta, Palmarin et Samba Dia comme exemples.



Mame Boye Diao a déclaré : "Nous allons conclure un pacte sérieux avec vous pour résoudre ces problèmes", promettant de garantir à Fatick toutes les opportunités nécessaires en matière d'emploi des jeunes, d'insertion et de formation.



Il a conclu en lançant un engagement ferme envers la jeunesse, affirmant que lorsque qu'il sera élu, Fatick bénéficiera de toutes les opportunités pour son développement économique et social.