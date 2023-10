Malade depuis dix ans, Galaye Ba tend la main aux autorités pour se soigner

Malade depuis une dizaine d'années, Galaye Ba ne peut plus rien faire sans l'aide de ses proches. Victime du nerf sciatique, depuis deux ans son cas est devenu de plus en plus compliqué. Son souhait est de retrouver la santé et de vaquer à ses occupations. Vivant à Thiès, Gallaye dit Serigne Ba tend la main aux bonnes volontés pour pouvoir guérir avant que le mal ne survienne.