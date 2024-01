Mairie Thiès Ouest: Bras de fer entre le maire Dr Mamadou Djitté et quelques conseillers municipaux

Rédigé par Malick Sarr Gueye

Entre le maire de la commune de Thiès Ouest, Dr Mamadou Djitté et quelques conseillers municipaux de sa commune, le courant ne passe plus depuis que le conseil municipal a décidé de renouveler le bureau municipal. Convoqués pour renouveler le bureau municipal de ladite commune, ces derniers ont accusé l'édile de cette collectivité territoriale d'une "gestion nébuleuse" dans sa gouvernance locale. Dans ce combat, ils ont pris l'engagement d'entamer une action contre le maire dans les jours à venir. Pour rappel, M. Djitté est l'auteur du Livre : "Le PUR et l'élection présidentielle" présenté au grand public Dimanche 14 janvier 2024 à la Manufacture des Arts Décoratifs.