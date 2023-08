Magal Touba 2023: trois trains seront mis en circulation sur l’axe Thiès-Touba.

Cette année , à l'occasion du Grand Magal de Touba prévu le 04 septembre prochain,le train va reprendre la circulation. Le directeur général des Grands trains du Sénégal (GTS), Samba Ndiaye, a confirmé la nouvelle annoncée il y a quelques semaines. D'après Vox Populi qui donne l'information, trois trains seront mis en circulation sur l’axe Thiès-Touba.Et, Chacun pourra transporter jusqu’à 240 passagers. Aucune surcharge ne sera tolérée, précise le directeur. Ainsi, pour le bon fonctionnement des activités, Pape Malick Samb, directeur de l'exploitation, dans les mêmes colonnes, annonce des voyages tests. Ceux-ci débutent aujourd'hui et vont durer quatre jours entre Thiès, Diourbel et Touba. Il s’agira, souligne-t-il, de «vérifier l’état des rails (et) du matériel». De faire en sorte «que les populations sentent que les trains ont repris la circulation»