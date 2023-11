Macky Sall vient de remplacer Doudou Ndir, président de la Céna !

Doudou Ndir n'est plus le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna). Il vient d'être remplacé par le président de la République Macky Sall.



"Le Président de la République a nommé, par décret n° 2023. 2152 du 03 novembre 2023, les nouveaux membres de la Commission Electorale nationale Autonome (Cena), à l'expiration des mandats des membres sortants. Le Chef de l'Etat a par ailleurs nommé Monsieur Abdoulaye SYLLA, Inspecteur général d'Etat à la retraite, et Monsieur Ndary TOURE, Magistrat à la retraite, respectivement Président et Vice - Président de la Commission Electorale nationale Autonome (Cena)", informe le communiqué de presse de la Présidence de la République, parvenue à iGFM ce vendredi.



Cette décision intervient trois jours seulement après la décision rendue par la Céna en faveur de la remise des fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Ce remplacement de Doudou Ndir a-t-il un lien avec cette décision ? Car il faut aussi souligner que l'opposition a, depuis longtemps, dénoncé un maintien "illégal" de Doudou Ndir à la tête de la Céna, alors que son mandat a expiré.



«Depuis 2011, la Cena, qui est censée superviser et contrôler les élections, est présidée de façon illégale par un magistrat à la retraite. La Loi de 2005, portant création de la Cena, dans son article 6, précise que quand un membre de la Cena est définitivement indisponible, il doit être remplacé. Et le nouveau membre devra achever son mandat. Doudou Ndir qui avait remplacé Moustapha Touré a terminé son mandat depuis le 31 mai 2011», disait Yewwi Askan Wi en décembre 2021.IGFM