Macky Sall« Je n’ai pas peur des combats politiques et je vais sécuriser les universités »

Le président de la République Macky Sall s'est prononcé sur la situation des universités au Sénégal. «Toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité dans les universités ». Dixit le chef de l’Etat, qui présidait mardi l’ouverture de la Biennale de la recherche de l’innovation et de l’industrialisation en Afrique, à l’Université Amadou Makhtar Mbow. « Je ‘ai pas peur des combats, je suis un politique. Quand il faut peser les problèmes,, il faut le faire, nous sommes à l’université et c’est ici que je vais les poser. Aucun enseignant ne doit aller à l’amphi avec la peur d’être agressé, ce n’est pas acceptable dans une université. Aucun étudiant ne doit être inquiété dans l’espace universitaire », a martelé le Président Sall. Des universités du Sénégal, à l’instar de Cheikh Anta Diop, ont été brûlées ou balafrées et chahutées, lors des émeutes politiques de juin dernier. Et 6 mois après, on balbutie entre enseignements présidentiel et à distance pour amorcer leur ouverture. Et pacifier les espaces universitaires reste aussi le combat du président de la République. « Il faut que les étudiants, les enseignants nous aident pour pacifier l’espace universitaire. nous allons prendre toutes les dispositions pour sécuriser les universités », a t-il lancé aux acteurs. Entre autres, le Sénégal met plus de 20% du budget sur l’Education. « Autant d’effort, ajoute t-il, qu’on ne s’attend pas à avoir un secteur en ébullition permanente ».