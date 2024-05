Lutte contre le tabagisme chez les jeunes : Appel à des mesures strictes contre l'influence de l'industrie du tabac

Dakar, le 30 mai (APS) - Oumar Ba, coordonnateur du Programme national de lutte contre le tabac (PNLT), a appelé jeudi à l'adoption de mesures règlementaires strictes pour protéger les enfants et les jeunes contre l'influence néfaste de l'industrie du tabac.



Lors d'une journée d'information de la presse organisée au Service national de l'éducation et de l'information sanitaire en préparation de la Journée mondiale sans tabac, Ba a souligné l'importance de sensibiliser et de prendre des mesures fermes pour protéger les jeunes du tabagisme.



Il a exprimé le désir de voir un Sénégal où les enfants peuvent grandir sans être exposés aux risques du tabagisme, afin de promouvoir une génération en meilleure santé et plus consciente des choix de vie saine.



Ba a également plaidé pour une adaptation de la loi pour prendre en compte les nouveaux produits du tabac tels que la cigarette électronique et la chicha, et a appelé à des interdictions plus strictes concernant le conditionnement neutre, la consommation dans les lieux publics et la suppression des fumoirs.



Bamba Sagna, coordonnateur régional de l'ONG Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), a également insisté sur la nécessité d'introduire de nouvelles dispositions telles qu'une taxe parafiscale sur le tabac pour financer les problèmes de santé liés à sa consommation.



Les enquêtes montrent que les jeunes sont fortement exposés aux produits du tabac, avec un âge moyen d'initiation à la cigarette de 9 ans. En réponse, les acteurs de la lutte contre le tabagisme plaident pour une augmentation de la taxe d'accise de 65% à 75%."