Louga : Un élève coranique poignarde son maître et trouve refuge à la gendarmerie

Lundi dernier, à Potou (département de Louga), un élève de 17 ans, Ch. S. B., a poignardé son maître coranique, O. Ba, après avoir été violemment battu pour ne pas avoir maîtrisé sa leçon. Le jeune talibé, humilié et en colère, a caché un couteau dans son boubou et attendu le moment propice pour passer à l'acte.



Selon le journal L’Observateur, l'incident s'est produit lorsque le maître est revenu dans la cour de la maison. Ch. S. B. l'a alors surpris et poignardé au flanc. Tandis que le maître coranique souffrait de sa blessure, l'élève s'est précipité vers la gendarmerie de Potou pour se mettre en sécurité.



Aux gendarmes, il a expliqué qu'il n'en pouvait plus des humiliations infligées par son maître et qu'il cherchait à se venger, sans intention de le tuer. Malgré la gravité de l'acte, le maître coranique blessé n'a pas porté plainte. Toutefois, l'élève a été arrêté et déféré au parquet de Louga, puis incarcéré.