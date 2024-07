Litige foncier à Ndiéyène Sirakh: Les populations s'opposent à l'octroi de 250 hectares à des étrangers

Rédigé le Dimanche 30 Juin 2024 à 23:43 | Lu 73 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Depuis quelques mois, les populations de la commune de Ndiéyène Sirakh, dans le département de Thiès manifestent sans cesse contre l'implantation d'une société étrangère Quality Fruit Sénégal (QFS) sur leurs terres. En effet, elles ont organisé un point de presse pour dénoncer ce qu'elles qualifient "une spoliation foncière". Elles s'opposent à l'octroi de 250 hectares de leurs terres à une entreprise étrangère. "Le maire Serigne Fallou Fall et ses équipes sont dans une gestion opaque. Les étrangers veulent s'accaparer nos terres. Des terres qui étaient exploitées depuis nos ancêtres. Ce qui est anormal! Maintenant, les conditions d'acquisition de ces terres tournent autour de 600.000 F CFA par exploitant et à l' hectare et sur un contrat de 35 ans renouvelable. Ce qui est également ahurissant", explique le porte - parole du jour. L'interlocuteur de poursuivre "Personne ne peut imaginer aujourd'hui qu'on puisse mettre de telle condition pour s'accaparer des terres de nos pauvres paysans. Dans cette affaire, ils n'ont pas respecté la loi. Avant de mettre en place un projet aussi important, ils fallaient d'abord se concerter avec les populations pour avoir leurs accords. Malheureusement, tel n'est pas été le cas.", déplore - t - il. Par la même occasion, les militants de la section communale du parti Pastef n'ont pas manqué de souligner la problématique de l'eau, de la voirie, de la santé dans cette commune. Sur ce, ces derniers ont interpellé les nouvelles autorités d'entamer un audit foncier dans cette contrée située au cœur du Baol afin de situer les responsabilités. Pour rappel, selon nos sources, Quality Fruit Sénégal (QFS) s'installée à Mont - Rolland, il y a 5 ans s'investit dans l'arboriculture, les cultures maraichères et l'élevage, y compris la production de mangue et de banane biologique.