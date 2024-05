Licenciements abusifs de 33 personnes par le sous traitant CIS: Les ex travailleurs de MDL Diogo demandent leur réintégration

Rédigé le Mardi 21 Mai 2024 à 22:20 | Lu 41 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Des ex employés de MDL Diogo ont organisé un point de presse pour protester contre leurs licenciements abusifs par le sous traitant CIS depuis quatre à cinq ans, mardi 21 mai, à Thiès. En effet, ces derniers composés des pères de famille et des jeunes, ont perdu leurs emplois pendant la période du confinement avec la covid - 19. Selon El Hadji Seck, les travailleurs ont été obligés de rester au sein de l'entreprise en respectant les mesures de restriction avec une quarantaine pendant quatre mois. Par la même occasion, M. Seck est revenu amplement sur les causes de leur protestation après la suspension des primes de travail. Ainsi, les ex travailleurs de GCO avec le sous traitant CIS tirent la sonnette d'alarme et interpellent le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que le ministre des Mines, du Pétrole et des Energies, Birame Soulèye Diop, avant que l'irréparable ne se produise.