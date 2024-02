Les graves accusations du Pds portées contre Amadou Ba : Modou Fall "Le Président Amadou Ba et la coalition Bby n'ont pas d'intérêt pour liquider Karim Wade"

Rédigé le Vendredi 2 Février 2024 à 15:38 | Lu 45 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le responsable de l'Alliance pour la République (Apr) à Thiés, Modou Fall, a fait une sortie, le week - end dernier, pour remercier le Président de la République, Macky Sall qui, selon lui, "a relancé le chemin de fer et signé le décret de déclassement de la forêt classée de Mbour4". A cette occasion, il est revenu sur les graves accusations de Karim Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) recalé à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Wade fils a accusé Amadou Ba de connivence avec Thierno Alassane Sall de la République des Valeurs/ Réewum Ngor. "Le Président Amadou Ba et la coalition Benno Bokk Yakaar n'ont pas d'intérêt pour liquider Karim Wade. En 2019, quand il a déposé sa candidature il n'avait pas renoncé à sa nationalité. Ce qui est très grave et les gens ne le disent pas", dit - il. Il a exprimé son soutien à Amadou Ba lors d'une cérémonie de montage des pôles pour la majorité présidentielle au quartier Hersent, dans la commune de Thiès Est. Profitant de cette tribune, il n'a pas manqué de lancer un appel aux responsables de l'Apr de taire leurs querelles politiques pour occuper des postes dans les comités électoraux.