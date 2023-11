Les compagnies aériennes les plus performantes d’Afrique en 2023

, la compagnie aérienne nationale du royaume chérifien, fondée en 1953, est classée première. Elle effectue des vols vers plus de 90 destinations dans plus de 50 pays d’Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient et des Amériques depuis son hub de Casablanca., compagnie aérienne officielle du Rwanda, à la 2e place, bénéficie d'une flotte de 12 avions et d'un vaste réseau couvrant l'Afrique, l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient., compagnie aérienne sud-africaine renommée, est 3e. Elle est active à l’échelle mondiale depuis 1934, effectuant des vols vers plus de 40 destinations internationales, y compris de grandes villes comme Londres, New York, Hong Kong et Sydney., la plus grande compagnie aérienne privée d'Égypte, juste derrière le transporteur national Egyptair, se retrouve cette année en 4e position. Fondée en 1932 et basée à l'aéroport international du Caire, elle dessert plus de 80 destinations en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie et aux Amériques.La compagnie aérienne nationale de Tunisie, classée 5e, a été fondée en 1948. Elle est entrée cette année dans le top-10 des meilleures compagnies africaines après avoir réorganisé sa flotte, composée désormais de 32 avions d’un âge moyen de 8 ans.Le transporteur ougandais, la compagnie togolaise, laetoccupent les places 6 à 10 du palmarès africain 2023.Sputnik