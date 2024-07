Les Nouvelles Stratégies du 3FPT Présentées à Thiès pour une Formation Professionnelle et Technique Renforcée

Le directeur général du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), Babo Amadou Bâ, a récemment dévoilé à Thiès les nouvelles orientations de l'organisation en matière de formation professionnelle. Lors d'une rencontre avec les responsables des services techniques, les acteurs privés de formation, et les membres de la société civile, M. Bâ a expliqué que ces nouvelles stratégies s’inscrivent dans l'axe 3 du programme national, axé sur le capital humain et la qualité de vie.

Les nouvelles orientations du 3FPT se déclinent en trois approches principales. L'approche territoriale vise à adapter l'offre de formation aux besoins spécifiques identifiés au niveau local. L'approche systémique implique une collaboration étroite avec des entités telles que l'Agence de Développement des PME (ADEPME), l'Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX), et la Délégation à l'Entreprenariat Rapide (DER), ainsi que d'autres structures comme l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (ANPEJ). Enfin, l'approche économique repose sur le modèle d'Industrialisation par Substitution des Importations (ISI), intégrant les secteurs primaire, secondaire et tertiaire dans une chaîne de valeur cohérente.

L'objectif de ces nouvelles stratégies est de répondre efficacement à la problématique de l'emploi des jeunes, en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat et l'emploi salarié. Les jeunes formés et souhaitant se lancer dans l'auto-emploi bénéficieront d'un accompagnement du 3FPT et de la DER pour le financement de leurs projets, tandis que ceux à la recherche d'un emploi salarié seront orientés vers l'ADEPME.

Le gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, a souligné l'importance de certains secteurs prioritaires qui ne doivent pas être négligés en matière de formation, notamment les mines, le ferroviaire, le tourisme et l'hôtellerie, l'horticulture, ainsi que les nouveaux métiers comme le froid et la climatisation, et la mécatronique automobile.

Les inscriptions aux formations seront désormais réalisées en ligne, ce qui a suscité des préoccupations chez certains artisans peu familiarisés avec le numérique. Pour pallier cela, des guichets mobiles et des pôles emploi seront mis en place pour accompagner ces artisans.

À l'issue de cette tournée nationale, les quotas de formation seront établis par département en fonction de la démographie. La labellisation des établissements de formation sera un critère clé pour garantir la qualité des formations proposées.

Après un bilan des huit ans de formation depuis 2016, le gouverneur a exprimé son espoir de voir le 3FPT réaliser de nouvelles performances sous la direction de la nouvelle équipe menée par Sina Amadou Gaye.