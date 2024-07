Les Inspecteurs du Travail Ont Soumis 582 Cas au Tribunal en 2023

En 2023, les inspections du travail et de la sécurité sociale (ITSS) ont transmis un total de 582 dossiers relatifs à des conflits individuels de travail au tribunal du travail, selon le rapport annuel des statistiques du travail. La principale raison pour ces transferts est l'« absence de l’employeur après plusieurs convocations », représentant 25,95 % des dossiers avec un total de 151 cas.



Les régions de Dakar et de Thiès enregistrent les plus grands nombres de dossiers transférés. L'Inspection régionale de Dakar est en tête avec 109 dossiers, suivie par celle de Thiès avec 18 dossiers. Les autres régions comme Kolda, Louga, Rufisque, et Kaolack ont respectivement enregistré 5, 4, 3, et 3 dossiers, tandis que Matam a contribué avec 2 dossiers.



Le deuxième motif le plus fréquent est le « désaccord sur les sommes à payer », avec 125 dossiers, soit 21,48 % des cas. L'Inspection de Dakar a noté 61 dossiers pour ce motif, suivie par Thiès avec 24 dossiers et d'autres inspections avec des nombres variés allant jusqu'à un seul dossier.



Les motifs suivants incluent les « contestations des chefs de réclamation par l’employeur » avec 81 dossiers (13,92 %), les « contestations liées à la situation juridique du travailleur » avec 72 dossiers (12,37 %), et les « refus de lever la sanction » avec 41 dossiers (7,04 %). D'autres raisons ont également conduit à des transferts, mais en moindre quantité.



L'Inspection régionale de Dakar a contribué à 45,53 % des dossiers transférés, suivie par celle de Thiès avec 28,01 %, cumulant ensemble 73,54 % des cas pour l'année 2023. Rufisque et Saint-Louis complètent la liste avec 7,73 % et 4,12 % des dossiers respectivement.