Les États-Unis envisagent d'envoyer à l'Ukraine une arme interdite par les Nations Unies... et ce serait un drame

Le gouvernement Biden envisage d'envoyer une classe d'armes controversée à Kyiv, dans l'espoir d'aider les forces ukrainiennes à repousser la Russie hors des territoires occupés et à gagner la guerre pour la nation en difficulté. Cependant, il y a un gros problème qui inquiète les hauts fonctionnaires. Les bombes à fragmentation ont été interdites dans des centaines de pays, selon NBC News et leur utilisation par les forces russes au début de la guerre a été commentée par le Congrès et les groupes de défense des droits de l'homme pour sa brutalité, et pourtant les États-Unis envisagent de les envoyer à Kyiv. Le 29 juin, deux hauts fonctionnaires ont déclaré à NBC News que l'envoi d'armes à fragmentation à l'Ukraine pourrait être annoncé dès le mois de juillet, tandis que le président de l'état-major interarmées, le général Mark Milley, a déclaré que les alliés de l'Ukraine envisageaient de procéder à cet envoi. "Les Ukrainiens en ont demandé, d'autres pays européens en ont fourni une partie, les Russes l'utilisent - un processus de décision est en cours", a déclaré M. Milley lors d'un événement au National Press Club à Washington le 30 juin. Si cette décision peut aider considérablement l'Ukraine sur le champ de bataille, elle mettra également les États-Unis dans une position difficile, car les bombes à fragmentation sont l'une des armes de guerre modernes les plus universellement réprouvées, à tel point que les Nations unies ont tenté d'en imposer l'interdiction universelle. Les bombes à fragmentation, ou armes à sous-munitions, sont un type d'arme contenant une multitude de sous-munitions explosives qui peuvent être lancées depuis le sol, l'air ou la mer afin de recouvrir une vaste zone de plusieurs centaines d'explosifs, selon la Coalition contre les armes à sous-munitions (Cluster Munitions Coalition). La zone peut s'étendre sur plusieurs terrains de football et toute personne se trouvant dans la zone de frappe des armes à sous-munitions - qu'elle soit militaire ou civile - est susceptible d'être tuée par la sous-munition ou, à tout le moins, d'être gravement blessée. Ces armes sont si dangereuses qu'en avril 2023, au moins 123 pays avaient signé la convention des Nations unies de 2008 sur les armes à sous-munitions, un traité qui interdit l'utilisation de ces armes et dont ni la Russie, ni l'Ukraine, ni les États-Unis ne sont signataires. Human Rights Watch a noté que depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, la Russie a utilisé des armes à sous-munitions dans des attaques qui ont fait des milliers de victimes civiles, ainsi que des dommages et la destruction d'hôpitaux, de maisons et d'écoles civiles. Toutefois, si les bombes à fragmentation sont des armes de guerre extrêmement dangereuses, elles constituent également un outil très efficace sur le champ de bataille et donneraient à l'Ukraine un avantage sur les forces russes dans leur lutte pour repousser les armées du Kremlin hors du territoire qu'elles occupent dans le pays. "Ces armes auraient sans aucun doute un impact significatif sur le champ de bataille", a déclaré un fonctionnaire américain anonyme à CNN dans un article publié récemment par l'organisation sur l'évolution de l'attitude de Washington concernant l'envoi d'armes à sous-munitions à l'Ukraine. L'évolution du champ de bataille au cours des dernières semaines a amené les responsables américains à reconsidérer leur réticence à fournir à l'Ukraine des armes à sous-munitions, réticence fondée sur la crainte que ces armes ne présentent un risque grave pour les civils pendant et après la guerre. Fin juin, Laura Cooper, secrétaire adjointe à la défense des États-Unis pour la Russie, l'Ukraine et l'Eurasie, a déclaré lors d'une audition au Congrès que l'envoi de munitions conventionnelles améliorées à double usage (Dual Purpose Conventional Improved Munitions - DPICM) serait utile à l'Ukraine. "Nos analystes militaires ont confirmé que les DPICM seraient utiles, en particulier contre les positions russes retranchées sur le champ de bataille", a expliqué Mme Cooper. "La raison pour laquelle vous n'avez pas vu de progrès dans la fourniture de cette capacité est liée à la fois aux restrictions imposées par le Congrès sur la fourniture de DPICM et aux préoccupations concernant l'unité des alliés", a ajouté Laura Cooper. Toutefois, la décision de ne pas envoyer d'armes à sous-munitions en Ukraine semble évoluer et un assistant du Congrès a déclaré à NBC News que "le fait d'entendre cette validation [de la part de Mme Cooper] a vraiment contribué à faire bouger les choses", de sorte que nous verrons peut-être bientôt la version américaine de cette arme mortelle en Ukraine.