”Le s3xe est officiellement un sport en Suède”

Selon plusieurs sites d’informations, la fédération suédoise du s3xe (SSF) a déclaré que le sexe est officiellement un sport dans le pays et a même expliqué sur son site officiel la philosophie, l’esprit et les règles du premier championnat européen du sexe , qui se tiendra à Göteborg à partir du 8 juin.



Le 4 juin 2023, un certain nombre de publications sur les réseaux sociaux et de médias ont affirmé que la Suède avait officiellement déclaré que le s3xe était un sport et que le pays accueillerait le premier “Championnat européen du sexe”. L’histoire s’est largement répandue dans divers médias étrangers, notamment indiens et nigérians .