Le président reçoit les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accueilli jeudi les lettres de créance des ambassadeurs de Colombie et de Corée du Sud, selon une annonce de la présidence sénégalaise via APS.



‘’Deux nouveaux diplomates à Dakar ont remis leurs lettres de créance au président Bassirou Diomaye Faye’’, a déclaré la présidence sur son compte X.



La même source a précisé qu’il s’agissait des ambassadeurs de Colombie et de la République de Corée, et que les deux diplomates ont été honorés par un cérémonial républicain mené par la garde présidentielle.