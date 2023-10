Le premier ministre Amadou Ba reçu par la famille Ndjeguene

Accompagné de quelques ministres et de plusieurs de ses collaborateurs, le Premier ministre est venu rencontrer le Khalif de keur Mame El Hadji Ahmadou Barro Ndjeguene, Serigne Mounirou Ndjeguene. Devant le Khalife, Amadou est revenu sur l'importance de cette tournée qu'il effectue à Thiès mais est également venu par la même occasion demander des prières pour que la paix puisse régner dans le pays. Il n'a pas manqué d'évoquer les engagements qu'il a envers le Sénégal en tant que candidat à l'élection présidentielle. S'exprimant au nom du Khalif, et de toute la famille, Serigne Khalifa Ndjeguene a salué la présence du premier chez la famille Ndjeguene. Evoquant la situation actuelle du pays, le Khalife a exhorté le Premier ministre à être au service du peuple tout entier face à temps où la vie est un peu difficile. En prenant en compte les jeunes, chercher à voir les maux les plus manifestés dans ce pays était aussi le terme le plus fréquent. Le Calife n'a pas manqué de prier le premier pour cette mission qu'il poursuit.