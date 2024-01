Le match Sénégal vs cote d'ivoire sera arbitré par le Gabonais Pierre Ghislain Atcho

Le match décisif comptant pour les huitièmes de finale de la Can 2023 opposant le Sénégal à la Côte d’Ivoire Prévue ce lundi 29 janvier au stade Charles Konnan Banny à 20 h Gmt sera arbitré par le Gabonais Pierre Ghislain Atcho (31 ans) désigné par la CAF. Atcho en est à sa première Can. Il a arbitré le match Ghana-Egypte. Mais le jeune arbitre s’est illustré lors de la finale du Chan remportée par le Sénégal devant l’Algérie. Il sera assisté par son compatriote Boris Marlaise Ditsoga et de la Camerounaise Carine Atezambong Fomo. La Marocaine Bouchra Karboubi sera la quatrième arbitre. La Mauricienne Maria Rivet sera à la Var.