Le maire de Thiès-Nord , Birame souley Diop va passer le week-end en détention

Déféré sur la base des infractions d’offense commises envers un chef de l’Etat étranger, actes et manœuvres de nature à discréditer l’institution de la République, à inciter les citoyens à enfreindre les lois, à saper les relations diplomatiques du pays, le président du groupe parlementaire de yewi askanwi va passer le week-end en détention. Il devrait être fixé sur son sort lundi prochain. Le parquet va probablement ouvrir une information judiciaire contre le n2 du parti pastef. Face aux enquêteurs, le responsable politique de Pastef avait réitéré ses excuses et rappelons que Birame Souleye Diop avait, lors du point de presse, organisé par la coalition Yewwi Askan Wi, tenu des propos jugés déplacés à l’endroit du président Macky Sall. Lors de cette conférence de presse le député avait dit: « J’avertis les prochains candidats de l’APR. Evitez de manger chez Macky Sall et de boire son eau. Seulement, il est capable de vous empoisonner et de revenir nous dire, comme on a plus de candidat, je vais présenter ma candidature » .