Le Synpics s'insurge contre l'arrestation du Rédacteur en chef du site Senego

Dans un communiqué diffusé par la presse, le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal s'est insurgé contre l'arrestation du Rédacteur en chef Senego, Mangoné Ka.



En effet, le Synpics annonce avoir commis Maître Bamba Cissé pour assister le journaliste et invite le Directeur de publication du site à prendre des responsabilités. "Nous avons été saisis ce mardi matin des suites concernant l'affaire de Senego, dont le rédacteur en chef et des journalistes ont été convoqués à la Division des investigations criminelles ( Dic ) après - midi".



"Pénalement, c'est le directeur de publication et propriétaire de ce site d'information, Sidy Mbacké, qui est responsable de tout ce qui est diffusé dans le média qu'il dirige. Pas son rédacteur en chef.", déplore Bamba Kassé.



Pour rappel, Mangoné Ka, est libre après plusieurs heures d'audition.