Le Sénégal Prêt à Lancer son Premier Satellite : Un Pas Décisif vers l'Industrie Spatiale

À Dakar, mercredi, Maram Kaïré, directeur général de l'Agence sénégalaise d’étude spatiale (ASES), a annoncé le lancement prochain du premier satellite fabriqué au Sénégal. Le projet, d'un coût estimé à 650 millions de francs CFA, est mené par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Lors d'un exposé sur le thème “La conquête de l’espace : enjeux, défis et perspectives au Sénégal”, organisé par l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS), M. Kaïré a souligné les progrès réalisés. “Nous pensions que les satellites étaient inaccessibles aux pays africains en raison de leurs coûts élevés, mais grâce à la miniaturisation, nous pouvons maintenant les produire à des coûts beaucoup plus réduits”, a-t-il déclaré.

L'ASES, créée le 29 mars 2023, vise à faire du Sénégal une nation dotée d'une industrie spatiale développée, avec des ressources humaines et des infrastructures de qualité. Parmi ses missions, l'ASES cherche à développer les compétences dans le secteur spatial en collaborant avec des partenaires internationaux et en proposant des formations spécialisées.

M. Kaïré a également mentionné que l'ASES collabore avec des universités internationales pour offrir des Masters en sciences et technologies spatiales, et prévoit de les intégrer dans les programmes des écoles polytechniques et des universités sénégalaises dès la prochaine rentrée.

Un autre projet clé est la création d'un centre d’assemblage, d’intégration et de test de microsatellites, en collaboration avec des partenaires. Ce centre permettra aux jeunes de contribuer au développement d'une industrie spatiale locale, avec la fabrication de pièces pour microsatellites, cartes électroniques, et pièces de rechange.

Si ces objectifs sont atteints, le Sénégal pourrait devenir un leader dans le domaine spatial en Afrique de l’Ouest d’ici cinq ans, a promis Maram Kaïré.



