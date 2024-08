Le Président dissout la Commission du Dialogue Territorial créée en 2015

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement mis fin aux activités de la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT), un organe consultatif fondé en 2015. L'annonce a été faite mercredi par une source officielle à l’APS.



Dans un décret présidentiel daté du 7 août, il est mentionné que « la Commission nationale du dialogue des territoires est dissoute. Les ressources financières, le mobilier, ainsi que les archives et autres documents de cette entité sont désormais transférés au Secrétariat général de la Présidence de la République ».



Créée le 21 décembre 2015 sous l’impulsion de l’ancien président Macky Sall, la CNDT était placée sous l’autorité de la Présidence de la République du Sénégal. Sa mission principale consistait à soutenir le Président dans la mise en place des stratégies de coopération territoriale.



Depuis novembre 2017, la Commission était présidée par Benoît Sambou, ancien ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural. Djibo Leyti Ka, ancien ministre et ancien maire de Linguère, avait été le tout premier à occuper ce poste à la tête de la Commission.