Le Président Ramaphosa annonce que le sommet des BRICS à Johannesburg se déroulerait en présentiel

Le prochain sommet des BRICS, auquel Vladimir Poutine est invité, malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, devrait avoir lieu en présentiel, a laissé comprendre le Président sud-africain.Le sommet des BRICS qui doit rassembler l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie aurait lieu "physiquement", a déclaré le Président sud-africain Cyril Ramaphosa."Nous avançons dans l'organisation du sommet des BRICS et finalisons les discussions sur le format", a affirmé le Président, cité par l'AFP.Il ne s'est pas prononcé sur la présence possible au sommet de Vladimir Poutine, visé depuis mars par un mandat d’arrêt de la CPI."Nous allons organiser ce sommet des BRICS physiquement, nous nous sommes tous engagés à avoir un sommet où nous pourrons nous regarder dans les yeux […] Nous n'avons pas tenu un sommet physiquement depuis [...]près de trois ans. Il ne sera pas virtuel, a-t-il ajouté en marge d'une conférence de son parti de l'ANC.Fin juin, le porte-parole de la présidence sud-africaine Vincent Magwenya a indiqué que Cyril Ramaphosa était en consultations finales avec les autres chefs d’État des BRICS quant à la liste définitive des participants au sommet du groupe.M.Magwenya a alors précisé qu’à l’issue de ces consultations M.Ramaphosa ferait savoir si le Président russe assisterait à l’événement.En tant que signataire du Statut de Rome, l’Afrique du Sud est obligée d'exécuter le mandat de la CPI et d’arrêter Vladimir Poutine. Or, M.Magwenya a déclaré que ce n'était plus un problème Le prochain sommet des BRICS se tiendra à Johannesburg du 22 au 24 août. Le Président Ramaposa a envoyé des invitations au sommet à tous les dirigeants des pays du groupe. Sputnik