Le PM Amadou Bâ choisi comme candidat de BBY : Abdoulaye Fall Mao "Amadou Bâ n'ira pas au deuxième tour "

Dans un entretien accordé à Thiès info, Abdoulaye Fall "Mao", leader de l'Alliance patriotique diambar pour la République ( APDR), s'est prononcé sur la situation du Premier ministre, Amadou Bâ, qui a été désigné, samedi 09 septembre 2023 par le président Macky Sall pour représenter la coalition Benno Bokk Yakaar à la Présidentielle de 2024. C'était à l'issue d'une réunion tenue à la Présidence, entre Macky Sall et plusieurs leaders de partis membres de la coalition, que la décision a été prise. Une décision qui a été lue par le Haut représentant du chef de l'Etat, Moustapha Niass. Selon Abdoulaye Fall dit "Mao" " Amadou Bâ n'ira pas au deuxième tour ". Pour lui, il sera éliminé dès le premier tour. En outre, l'ancien responsable libéral à Thiès, a abordé d'autres sujets d'actualité comme : l'affaire de Khossanto, le séisme au Maroc, etc. Il a condamné fermement la répression violente par la gendarmerie nationale lors des manifestations sanglantes dans cette contrée du département de Saraya, dans la région de Kédougou où ces derniers protestaient contre la modification d'un arrêté préfectoral fixant la composition et le fonctionnement de la Commission de recrutement de la main - d'œuvre locale non qualifiée par les entreprises minières. Des manifestations qui font deux morts. Par la même occasion, il a évoqué le séisme au Maroc, entre autres questions importantes de l'actualité nationale.