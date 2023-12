Dans un entretien accordé à Sputnik, le Premier ministre nigérien a exposé sa vision des relations avec la Russie.Niamey voudrait renforcer ses liens avec Moscou dans plusieurs domaines, notamment dans l'agriculture et l'enseignement, a indiqué à Sputnik Ali Mahamane Lamine Zeine. Outre la défense , la sécurité et l'économie, "le secteur agricole nous intéresse" et la "formation des étudiants", selon lui."Notre pays est vaste et entend renforcer évidemment la coopération" en matière de production agricole. Le Niger souhaite aussi promouvoir le commerce bilatéral, "intensifier les échanges", a souligné M. Zeine."Il faut dire que le Niger et la Fédération de Russie se retrouvent et nous essayons d'aller encore plus en avant dans tous les secteurs de l'économie et de la sécurité".D’après lui, la fermeture des ambassades des deux pays survenue dans les années 90 n’a rien entravé:"Mais cela n'a pas privé les deux pays de continuer à maintenir cette coopération puisqu'elle se traduisait par l'octroi de bourses d'études à des étudiants, le renforcement des capacités des médecins déjà formés dans ce pays et des ingénieurs agricoles qui également ont été très bien formés dans ce pays".Interrogé par Sputnik s'il considérait demander une aide humanitaire à Moscou, qui appuie déjà plusieurs pays africains, M. Zeine a répondu: "Il ne nous viendra pas à l'idée de toujours tendre la main".Cependant, "ponctuellement, notre pays a besoin de l'apport de tous ses amis", a ajouté le chef du gouvernement. "Le Niger entend développer une coopération bâtie sur le principe gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie et avec tous les autres pays épris de paix."En outre, Niamey "sait faire la différence entre l'aide toxique et l'aide qui doit nous permettre de nous affranchir de l'aide". Sputnik