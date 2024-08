Le Ministre Malick Ndiaye Encourage les Jeunes de Linguère à Investir dans l'Agriculture pour la Souveraineté Alimentaire

Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, a exprimé son souhait de voir les jeunes du département de Linguère s'orienter vers l'agriculture afin de renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal.



Lors d'une visite à une ferme agricole de cinq hectares située à Thylla, un village de la commune de Thiamène Pass, à cinq kilomètres de Dahra Djoloff, il a souligné l'importance de cette initiative pour sensibiliser la jeunesse sénégalaise aux opportunités socio-économiques offertes par le secteur agricole et promouvoir l'autosuffisance alimentaire.



"Impliquer les jeunes dans des activités pratiques et éducatives est essentiel pour renforcer leur engagement dans ce secteur crucial pour notre souveraineté alimentaire," a déclaré le ministre.



Il s'est également réjoui du développement de la culture fourragère dans les fermes des 19 communes du département de Linguère, qui couvrent une superficie totale de 348 hectares. Cette initiative fait partie des efforts du gouvernement pour promouvoir la souveraineté alimentaire, notamment dans la production de viande et de lait.



Les vacances agricoles de 2024 sont considérées comme un pas important vers l'autosuffisance alimentaire et le développement durable du pays. Elles visent à encourager les jeunes du Djoloff à jouer un rôle actif dans le développement agricole du Sénégal, a-t-il insisté.



aps