Le Khalife Général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour de retour au Sénégal

La situation de crise secouant le Sénégal suite à l'affaire Adji Sarr / Sonko a poussé le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, à écourter son séjour médical en France, Selon Le Témoin, ce 03 juin, vers 1h, le guide religieux à bord d'un vol privé est revenu au Sénégal.



"on est bien arrivés à Dakar avec le Khalife qui était parti à l'étranger pour des raisons médicales. On rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, le 03 juin vers 1 heures du matin, on a foulé le sol sénégalais. le khalife a tenu à abréger son séjour dès qu'il a été informé de la situation du pays", déclare Serigne Habib Sy Mansour.



Au niveau de Tivaouane, des sources disent que le guide religieux devrait se prononcer les heures et jours à venir sur la situation du pays.