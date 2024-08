Le DG de l’AGETIP interrompt sa réunion pour se rendre à la Primature afin de réparer la climatisation de Sonko

Dieu est grand mais Ousmane Sonko n’est pas petit. Hier mercredi, le DG de l’AGETIP a arrêté sa réunion avec ses collaborateurs afin de se rendre dare-dare à la Primature. La raison? C’était pour la climatisation de Ousmane Sonko. Les faits ont eu lieu vers les coups de 10 heures. Joint par téléphone, le boss de l’AGETIP a momentanément quitté ses collaborateurs en pleine réunion, avec une précipitation qui a fait frissonner plus d’un. « On vient de me joindre pour me dire que la climatisation du PM a es problèmes. Par conséquent, continuez la réunion, notamment avec les groupes de travail. Et à mon retour, on poursuivra la réunion », a-t-il balancé à ses collaborateurs, dans des propos repris par SourceA. Il s’est attaché les services de Pape Sy, chef de projet pour se rendre illico presto à la Primature.