Le Burkina, le Mali, le Niger, le Togo et le Tchad lancés pour une autonomie énergétique en symbiose

es ministres en charge de l’Energie du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad et du Togo se sont entendus hier samedi au Niamey, sur comment travailler en synergie afin de parvenir rapidement à une meilleure autonomie de leurs pays en matière d’énergie, «sur un effort commun».

Les ministres en charge de l’énergie de l’Alliance des Etats du Sahel, et des voisins tchadiens et togolais ont discuté de la meilleure manière de garantir les bases de la collaboration énergétique qui existe déjà entre eux et d’avancer sur des sujets précis comme le projet Desert to Power, pour «une meilleure autonomie en matière d’Energie sur un effort commun des différents pays», a expliqué la ministre tchadienne, Niambeye N. Alire.



L’initiative Desert to power est un programme soutenu par la Banque Africaine de Développement (BAD) qui érigera des installations de 10 gigawatts de capacité de production solaire pour alimenter la région du Sahel au profit d’environ 250 millions de personnes.



«Nous allons dès aujourd’hui, dans la continuité des travaux déjà entrepris au niveau de ces pays qui font partie de ce projet, revoir ce projet pour l’optimiser et en accélérer la mise en œuvre pour le bien de nos pays, du développement de nos populations respectives», a détaillé Mme Niambeye Alire après la rencontre des ministres avec le président du Niger, le général Abdourahamane Tiani. AIB