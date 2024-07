Lancement du Mouvement "THIES D’ABORD" par Maître Habib Vitin

MOUVEMENT "THIES D’ABORD"

"Agir Local, Penser Global"

Lancé le dimanche 07 Juillet 2024 à Thiès (Sénégal), le mouvement "THIES D’ABORD" est un mouvement de réflexion, d’action dans le domaine politique et d’opinion qui vise à convaincre les acteurs politiques (gouvernement, parlement, collectives locales) à s’engager sur les préoccupations locales majeures de THIES. Il a pour but de promouvoir les intérêts régionaux, départementaux et communaux de THIES.

Il s’agit pour les membres du mouvement, d’un agir-ensemble volontaire afin d’identifier les enjeux et priorités sociaux, politiques, économiques et environnementaux qu’il convient de faire insérer dans l’action gouvernementale et dans celle des exécutifs locaux.

Notre mouvement est un cadre d’action, de vigilance et d’engagement citoyen en vue d’une mobilisation active autour des problèmes cruciaux et locaux. Le mouvement s’organise autour de l’incitation à :

1 – la formation et l’emploi des jeunes de THIES,

2 – l’appui et le soutien aux activités locales de développement économique et social des femmes de THIES,

3 – le soutien aux personnes du 3ème âge de THIES et la capitalisation de leur expérience comme contribution aux projets de développement local et à l’éducation de la jeunesse,

4 – le soutien des entités et initiatives locales pour un développement durable de THIES,

5 – la protection et l’appui des acteurs culturels de THIES.

Notre mouvement résonne avec les aspirations des Thiessois.

THIES D’ABORD : "Agir Local, Penser Global"

1 – Agir à Thiès, Influencer le Sénégal,

2 – Développer Thiès, Inspirer le Sénégal,

3 – Localement Actifs, Globalement Connectés,

4 – Penser Sénégal, Agir pour Thiès,

5 – Actions Locales, Ambitions Nationales

THIES D’ABORD : "Notre Force, Notre Fierté"