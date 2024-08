Lancement de la plateforme CAMPUSEN pour les inscriptions des nouveaux bacheliers

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a annoncé l’ouverture de la plateforme CAMPUSEN pour les nouveaux bacheliers ce mercredi, selon un communiqué daté du 12 juillet.

Les nouveaux bacheliers peuvent commencer à s’inscrire sur la plateforme dès aujourd'hui, et ce, jusqu'au 27 août prochain, comme confirmé par le directeur général de la cyber-infrastructure nationale pour l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation (Cineri), responsable de la gestion de CAMPUSEN.

"Nous encourageons tous les bacheliers désireux d’intégrer les universités publiques ou les Instituts Supérieurs d'Enseignement Professionnel (ISEP) à s’inscrire sur le site campusen.sn", a déclaré le Pr Ousmane Thiaré.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation communique activement auprès des bacheliers par divers moyens, a indiqué le Pr Thiaré.

Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer le bon fonctionnement de la plateforme, afin que chaque bachelier souhaitant une orientation puisse s'inscrire dans un établissement supérieur ou une université.

Il est attendu que 78 246 bacheliers s’inscrivent sur la plateforme. À la mi-journée, 14 393 bacheliers avaient déjà créé un compte, représentant 14,73%. Parmi eux, 4 306 ont finalisé leur candidature, précise la Cineri.

Après la clôture des inscriptions le 27 août, l’affectation des places aura lieu du 19 septembre au 15 octobre 2024. Par la suite, les bacheliers recevant des propositions d’orientation devront régler leurs droits d’inscription.

Respecter le délai de paiement est crucial pour éviter l’exclusion et la perte de la place attribuée.