Lancement d'une nouvelle filière à l'Université Iba Der Thiam de thies: gestion et commercialisation des produits locaux

L'Université Iba Der Thiam de Thiès, en collaboration avec l'Université de Lille (France), Auchan et le Fonds de financement de la formation professionnelle (3FPT), a inauguré à Dakar une filière en gestion, distribution et commercialisation de produits locaux. La première cohorte, composée de 35 étudiants, bénéficiera de cette formation.



Le directeur de la formation du 3FPT, Sidy Ba, a expliqué que le projet PEA Discom vise à développer des formations de qualité en gestion, distribution et commercialisation de produits locaux. Cette initiative, financée à hauteur de 26 millions de francs CFA, garantit une insertion professionnelle directe des diplômés, avec un partenariat visant à les recruter chez Auchan.



La formation, dispensée à l'UIDT de Thiès, couvre différents niveaux, de la Licence au Doctorat, et implique des enseignants d'universités locales et régionales. Elle est conçue pour fournir des compétences adaptées aux besoins dans le domaine de la distribution et de la commercialisation des produits et services locaux.



Guillone Busin, professeur à l'Université de Lille, a détaillé les formations proposées, incluant des licences et des masters professionnels axés sur la distribution, le e-commerce, les sciences des données, et d'autres encore. Ce projet ambitieux ouvre la voie à de futures formations dans d'autres domaines.