La jeunesse du département de Thiès soutient le leadership de Mamadou Thiaw pour la Victoire de Amadou Ba en 2024

Dans un élan d'unité, la jeunesse du département de Thiès s'est récemment exprimée, avec un appui indéfectible à la coalition Benno Bokk Yaakaar et son candidat phare, Amadou Ba. Se ralliant derrière le leadership incontesté du Maire Mamadou Thiaw, leur engagement vise non seulement à soutenir cette coalition mais surtout à souligner l'importance du rôle de Thiaw dans la quête d'un avenir prospère pour la région.



La déclaration des jeunes reflète un consensus remarquable autour du rôle prépondérant de Mamadou Thiaw. Ils louent sa connaissance approfondie de la ville, sa capacité à collaborer avec diverses sensibilités politiques, et son engagement inébranlable pour le développement de Thiès. Ces jeunes voient en lui un leader authentique qui, par sa gestion transparente et rigoureuse des fonds publics, incarne les valeurs et les aspirations de leur génération.



Le soutien sans réserve à la candidature d'Amadou Ba, exprimé dans leur déclaration, met en lumière leur conviction que, sous l'égide de la coalition Benno Bokk Yaakaar, le département de Thiès, et par extension le Sénégal, a tout à gagner. Ils reconnaissent également les sacrifices sur lesquels cette coalition a été fondée et soulignent l'importance de la continuité pour réaliser le plan "Sénégal émergent".



L'espoir est aussi exprimé que le prochain remaniement gouvernemental reconnaisse les efforts acharnés de Mamadou Thiaw en lui accordant un rôle ministériel plus significatif. Les jeunes sont convaincus que cela renforcera le département, surtout dans les 12 communes rurales, qui représentent un poids électoral crucial.



En synthèse, par leur déclaration, la jeunesse de Thiès a clairement signifié sa volonté de voir la coalition Benno Bokk Yaakaar, sous la direction éclairée d'Amadou Ba et avec le soutien indéfectible de Mamadou Thiaw, triompher aux prochaines échéances électorales.