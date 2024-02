La femme du gendarme Didier Badji est décédée ce lundi à Paris

La femme du gendarme Didier Badji, Daba Diouf Badji est décédée ce lundi à Paris. C'est l'honorable deputè Guy Mary Sagna qui a donné l'information. À travers une publication, le deputè a rendu hommage à la défunte et a témoigné qu'elle était «une femme résiliente, et a lutté courageusement contre un cancer, remportant finalement la victoire. » Guy Marius Sagna, affirme avoir appris la triste nouvelle, alors qu'il se trouvait à l'Assemblée nationale pour déposer des initiatives parlementaires. Parmi celles-ci, une question écrite visant à dénoncer la discrimination dont Didier Badji, son époux gendarme, avait été victime, ainsi que Daba, son épouse, et leurs enfants. Pour rappel, les gendarmes Didier Badji et Fulbert Sambou ont disparu mystérieusement, depuis le 18 novembre 2022.