La Côte d'Ivoire voudrait devenir membre de l'OPEP suite à la découverte d'importants gisements

La Côte d'Ivoire va remplir les conditions pour être membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole /OPEP/, a déclaré Mamadou Sangafowa Coulibaly, le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Energie dans une note d'information du ministère publiée lundi.



A l'issue d'un échange avec le Groupement professionnel de l'industrie du pétrole /GPP/, M. Coulibaly a exhorté ces acteurs du secteur pétrolier ivoirien à investir davantage dans le bassin sédimentaire ivoirien et à prendre toute leur place dans le développement de l'industrie extractive. "Si hier la Côte d'Ivoire était tout juste un pays importateur, avec ces différentes découvertes, nous allons passer, dans un délai très proche, à celui de pays exportateur net de produits pétroliers", a-t-il assuré.

Le ministre a demandé au secteur privé national de jouer un grand rôle pour que ces richesses soient profitables au pays. "Nous voulons faire la place au secteur privé national et aux compétences nationales dans l'extraction, la transformation et la distribution des ressources extractives", a-t-il affirmé.

Selon lui, la vision du gouvernement ivoirien est de faire de l'industrie extractive le second pilier de l'économie ivoirienne après l'agriculture.

La Côte d'Ivoire a découvert les gisements de pétrole baptisés "Baleine" en septembre 2021 et en juin 2022, puis "Calao" en février 2024. Les autorités nationales se sont réjouies de ces découvertes de gisements qui offrent un potentiel considérable pour le développement économique et énergétique du pays. Sputnik