La Chambre des représentants adopte un projet de loi contre les manifestations pro-palestiniennes

Le projet de loi de Lawler est censé créer une "définition claire de l'antisémitisme", mais pourrait servir à couper les financements des universités où se déroulent des manifestations pro-palestiniennes, rapporte le Washington Post. "Les critiques affirment que le projet de loi, qui a obtenu un soutien écrasant du Parti républicain et des Démocrates, est un effort pour faire taire les critiques à l'égard d'Israël", note le quotidien. L'avenir du texte de loi reste flou avant son passage au Sénat, tenu par les Démocrates. Plusieurs manifestations en soutien à la Palestine ont eu lieu ces dernières semaines sur les campus américains. Des pancartes appelant à la "révolution" ou à "l'Intifada" ont notamment été aperçues à l’Université Columbia à New York. Le mouvement s'est répandu en France , des jeunes protestant devant la célèbre Sorbonne et Sciences Po, avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Sputnik