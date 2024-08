La CAN de Beach Soccer 2024 Se Déroulera à Hurghada en Égypte du 19 au 26 Octobre

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé ce lundi que la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de beach soccer se déroulera du 19 au 26 octobre 2024 à Hurghada, en Égypte. Cette compétition verra la participation de huit équipes qualifiées, dont l’équipe nationale de beach soccer du Sénégal.



Le Sénégal, qui a déjà remporté sept fois le championnat africain, est l’actuel détenteur du trophée de la CAN de beach soccer. Aux côtés du Sénégal et du pays hôte, l’Égypte, les équipes du Ghana, du Malawi, du Maroc, de la Mauritanie, du Mozambique et de la Tanzanie s’affronteront également pour le titre continental.