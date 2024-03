LIGUE 1 : Attaque du bus de Teungueth FC après le match, des joueurs blessés

La 18e journée de la Ligue 1 sénégalaise a été ternie par un événement regrettable : l'attaque du bus de Teungueth FC après la rencontre avec Dakar Sacré-Coeur, remportée par les Rufisquois sur un score de 2-0. Outre les dégâts matériels, plusieurs joueurs et membres du staff ont été blessés lors de cette attaque, selon les informations obtenues par IGFM.



Selon une source officielle, l'équipe a été attaquée à deux reprises lors de son trajet de retour. Les incidents se sont produits près du cimetière de Pikine et de l'arène nationale. Bien que l'origine de ces attaques reste floue, l'équipe a informé les autorités policières ainsi que les dirigeants de l'AS Pikine. La situation est d'autant plus étrange que l'adversaire du jour, Dakar Sacré-Coeur, n'est pas réputé pour son comportement violent. Les dirigeants de Pikine ont promis de mener des investigations pour déterminer si les supporters locaux sont impliqués dans ces attaques.



Il est à noter que Teungueth FC a repris la première place du championnat à la suite de cette victoire, combinée au match nul du Jaraaf de Dakar contre la Sonacos.